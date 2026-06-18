Aras Kargo Voleybol Takımı'nda kaptan Hazal Selin Uygur'un sözleşmesi uzatıldı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kaptan Hazal Selin Uygur'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımızla hikayemiz devam ediyor. İlk sezonumuzdan bu yana takım kadromuzda yer alan kaptanımız Hazal Selin Uygur ile yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Selin." ifadeleri kullanıldı.