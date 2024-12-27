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Aras Kargo, Gülce Erdemir ile Yollarını Ayırdı

Aras Kargo, Gülce Erdemir ile Yollarını Ayırdı
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 26 yaşındaki orta oyuncu Gülce Erdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gülce'nin Merinos ile anlaştığı bildirildi. Aras Kargo, ligdeki yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Aras Kargo, 26 yaşındaki orta oyuncu Gülce Erdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, ligin ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet 11 mağlubiyet alarak devreyi 12. sırada noktaladı. İzmir temsilcisi, bu süreçte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına da başladı. Sezon içerisinde takviyeler yapan Aras Kargo, şimdide 26 yaşındaki orta oyuncu Gülce Erdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gülce Erdemir ile yollarımız ayrılmıştır. Gülce'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gülce'nin ise Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Merinos ile anlaştığı ifade edildi.

Öte yandan Aras Kargo, ikinci devrenin ilk maçında 5 Ocak Pazar günü Eczacıbaşı'nı konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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