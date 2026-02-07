Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı kritik maçta 3-2 galip gelerek önemli bir zafer kazandı. Setler 25-23, 18-25, 23-25, 29-27, 15-10 sonuçlandı. Maç toplamda 142 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Sema Kayıkçı, Gani Arslan
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Boden, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Elif Şahin, Maglio, Ebrar Karakurt)
Setler: 25-23, 18-25, 23-25, 29-27, 15-10
Süre: 142 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor