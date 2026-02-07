Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı kritik maçta 3-2 galip gelerek önemli bir zafer kazandı. Setler 25-23, 18-25, 23-25, 29-27, 15-10 sonuçlandı. Maç toplamda 142 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Sema Kayıkçı, Gani Arslan

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Boden, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Elif Şahin, Maglio, Ebrar Karakurt)

Setler: 25-23, 18-25, 23-25, 29-27, 15-10

Süre: 142 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı