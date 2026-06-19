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Aras Kargo'da iç transfer başladı

Aras Kargo'da iç transfer başladı
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Sultanlar Ligi ekibi Aras Kargo, Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya, pasör çaprazı Defne Başyolcu ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile sözleşme yeniledi.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, iç transferde 3 oyuncusuyla yeniden anlaştı. İzmir temsilcisi; Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur (33) ile sözleşme yeniledi. Aras Kargo sezonun sona ermesinin ardından kadrosunda yer alan Merve Atlıer, Nisan Eroğuz, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollarını ayırmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuzdan bu yana beraber mücadele ettiğimiz başarılı smaçörümüz Ana Karina Olaya, A Milli Takım'da da görev alan milli sporcumuz, gururumuz Defne Başyolcu ve ilk sezonumuzdan bu yana takım kadromuzda yer alan kaptanımız Hazal Selin Uygur ile yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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