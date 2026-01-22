Haberler

Uçan Türklerden önemli başarı
Güncelleme:
Aras Elektrik, spor kulübü aracılığıyla Türk sporuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Sporcular Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir, uluslararası başarılarıyla Kayakla Atlama branşında hedeflerine gidiyorlar. İki sporcu, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği destekle öne çıkan Aras Elektrik, bünyesinde faaliyet gösteren Spor Kulübü aracılığıyla Türk sporuna değer katmaya devam ediyor. Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir, uluslararası arenada elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türk kayakla atlama tarihine yeni bir sayfa açtı.

Olimpiyat yolunda gurur veren iki isim

Türkiye'yi daha önce iki kez Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ile ilk kez olimpiyat heyecanı yaşayacak olan Muhammed Ali Bedir, gösterdikleri performansla hem kulüplerini hem de ülkemizi gururlandırıyor.

Milano Cortina 2026 hedefi

2018 PyeongChang ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek kayakla atlama branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, tecrübesini genç sporcu Muhammed Ali Bedir ile birlikte yeni başarılara taşımaya hazırlanıyor. İki milli sporcunun ortaya koyduğu bu istikrarlı yükseliş, Türk kayakla atlamanın geleceği adına büyük umut veriyor.

Konuya ilişkin olarak ARAS elektrik tarafından yapılan açıklamada, "Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında ülkemizi temsil edecek Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i tebrik ediyor, sporcularımıza olimpiyat yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

