Araplar, Mourinho'nun aklını çelemedi! Reddettiği teklifi duyanlar "Çıldırmış olmalı" diyor

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Al-Hilal'in yaptığı 30 milyon euroluk teklifi reddetti. Futbolseverler, Portekizli hocanın çılgın maaşı reddetmesini şaşkınlıkla karşılarken, Mourinho'nun Roma'nın projesine odaklandığı için Suudi Arabistan'a gitmediği belirtildi.