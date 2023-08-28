Araplar, Mertens'i rahat bırakmıyor! Galatasaray'dan ayrılmak için 10 milyon euro istedi

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudiler daha önce de sarı-kırmızılıların kapısını çalmış ancak Belçikalı futbolcu, gitmeyi reddetmişti. Mertens'in bu kez de teklifi yalnızca maaşının 10 milyon euro bandında olması durumunda kabul etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan ekipleri bir kez daha Dries Mertens için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Daha önce temmuz ayında gelen teklife sarı-kırmızılılar sıcak bakarken, Mertens gitmek istememişti. Yönetim yine son kararı futbolcuya bırakırken, Belçikalı yıldızın vereceği karar merak konusu.

10 MİLYON EURONUN ALTINA GİTMEYECEK

Galatasaray'da son senesini geçiren Dries Mertens'in Suudi Arabistan ekiplerinden 10 milyon euroluk maaş talebi var. 36 yaşındaki futbolcu bu paranın altında hiçbir ücrete takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.