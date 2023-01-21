Aranan kan bulundu! "En iyi" savunmacıyı Beşiktaş alıyor

Beşiktaş, 2022'de MLS'te yılın en iyi savunma oyuncusu seçilen Jakob Glesnes için harekete geçti. ABD ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Norveçli stoper için kulübünün 4 milyon euro civarında bonservis talebi var.

Vincent Aboubakar transferi ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, savunma için de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, ABD'de top koşturan Jakob Glesnes'i renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

4 MİLYON EUROYU KABUL EDECEKLER

Fanatik'te yer alan habere göre, Montero'nun takımdan ayrılmasının ardından yabancı kontenjanında yer açan Beşiktaş, gündemine MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen Jakob Glesnes'i aldı. Kulübünün Norveçli futbolcu için 4 milyon civarında bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

YILIN SAVUNMACISI SEÇİLDİ

Jakob Glesnes, 2022 yılında MLS'te yılın en iyi savunma oyuncusu seçilmişti. O sene arka arkaya 34 maçın tamamında forma giymeyi başaran futbolcu, geçen sezon 3 asistle kariyer rekoru kırmıştı.