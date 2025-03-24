Aralarında büyük fark var! Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler

GiveMeSport, geçtiğimiz sezon forma ve ürün satışlarından en fazla ciro elde eden 20 Avrupa kulübünü listeledi. Sıralamada Süper Lig'in devleri de yer aldı.

ARALARINDA EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, 85 milyon euroluk geliriyle listenin 9. sırasında kendisine yer buldu. Fenerbahçe 69 milyon euroluk kazançla 14, Beşiktaş ise 34 milyon euro ile 18. sırada listeye giriş yaptı.

İŞTE 20 TAKIMDAN OLUŞAN O LİSTE

Geçen sezon forma ve ürün satışlarından en fazla ciro elde eden 20 Avrupa kulübünün listesi şu şekilde;