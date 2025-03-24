Aralarında büyük fark var! Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler
Avrupa'da 2023-2024 sezonunda forma ve ürün satışlarından en fazla para kazanan 20 kulüp sıralandı. Listede Süper Lig'in devreleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendine yer buldu. "Üç Büyükler" arasındaki fark ise dikkat çekti.
GiveMeSport, geçtiğimiz sezon forma ve ürün satışlarından en fazla ciro elde eden 20 Avrupa kulübünü listeledi. Sıralamada Süper Lig'in devleri de yer aldı.
ARALARINDA EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, 85 milyon euroluk geliriyle listenin 9. sırasında kendisine yer buldu. Fenerbahçe 69 milyon euroluk kazançla 14, Beşiktaş ise 34 milyon euro ile 18. sırada listeye giriş yaptı.
İŞTE 20 TAKIMDAN OLUŞAN O LİSTE
Geçen sezon forma ve ürün satışlarından en fazla ciro elde eden 20 Avrupa kulübünün listesi şu şekilde;
- 1- Real Madrid: 196 milyon euro
- 2- Bayern Münih: 171 milyon euro
- 3- Barcelona: 171 milyon euro
- 4- Liverpool: 146 milyon euro
- 5- Manchester United: 146 milyon euro
- 6- Arsenal: 120 milyon euro
- 7- Tottenham: 96 milyon euro
- 8- Chelsea: 95 milyon euro
- 9- GALATASARAY: 85 milyon euro
- 10- PSG: 81 milyon euro
- 11- Manchester City: 76 milyon euro
- 12- Juventus: 74 milyon euro
- 13- Borussia Dortmund: 72 milyon euro
- 14- FENERBAHÇE: 69 milyon euro
- 15- Milan: 59 milyon euro
- 16- Inter: 46 milyon euro
- 17- Celtic: 35 milyon euro
- 18- BEŞİKTAŞ: 34 milyon euro
- 19- Ajax: 33 milyon euro
- 20- Roma: 27 milyon euro