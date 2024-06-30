Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş'ta 10 futbolcu topun ağzında
Yeni sezon yapılanmasında kadroya neşter vuran Beşiktaş, 10 futbolcuya kendilerine takım bulma talimatı verdi. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alan siyah beyazlı takım, bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterecek.
Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.
10 FUTBOLCUYA YOL GÖRÜNDÜ
Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.
Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle:
- Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)
- Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)
- Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)
- Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)
- Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon euro)
- Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)
- Ersin (14 maç 700 bin euro)
- Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)
- Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)
- Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)