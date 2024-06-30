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Aralarında Aboubakar da var! Beşiktaş'ta 10 futbolcu topun ağzında

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Yeni sezon yapılanmasında kadroya neşter vuran Beşiktaş, 10 futbolcuya kendilerine takım bulma talimatı verdi. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alan siyah beyazlı takım, bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterecek.

Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.

10 FUTBOLCUYA YOL GÖRÜNDÜ

Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Ersin Destanoğlu, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'i satış listesine alındı. Bu futbolculara talip çıkması durumunda transferlerinde her türlü kolaylık gösterilecek.

Satışa listesine alınan isimlerin geçen sezonki performansları ve maaşları şöyle:

  • Amartey (27 maç 1 gol - 1.72 milyon euro)
  • Colley (13 maç 8 gol - 1.4 milyon euro)
  • Masuaku (29 maç 2 asist - 1.3 milyon euro)
  • Chamberlain (30 maç 4 gol 1 asist - 2.5 milyon euro)
  • Rebic (15 maç 1 gol 5 asist - 2.5 milyon euro)
  • Aboubakar (34 maç 12 gol 3 asist - 3.11 milyon euro)
  • Ersin (14 maç 700 bin euro)
  • Rosier (21 maç 2 asist - Nice kiralık 3 maç - 1.4 milyon euro)
  • Onana (Marsilya kiralık 24 maç 1 gol 1 asist - 1.6 milyon euro)
  • Montero (Arouca kiralık 34 maç 1 gol 1 asist - 850 bin euro)
Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Ersin Destanoğlu Valentin Rosier Arthur Masuaku Omar Colley Ante Rebic Beşiktaş Van Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Hamdi Baba :

Beşiktaş takım değil. Takım olsa kalkıp fenerin paf takımı olmaz. Kendi başarısı yok fenerin başarısı ile övünüyor

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Yilmaz Haydar:

abubakari satma ya gidip onun gibisinimi bulacaksin ne hastasin kadro sadece 2.3 takfiye yap her yil ayni tas ayni hamam kadro bir birine alismadan kaynasmadan degistir en buyuk basarisizlik burda geliyor malesef iskelet kadro 5.6 yil sabit olacak adam daha takima alismadan o iyi oynamiyor su oldu bu oldu bu para lari cöpe atmayin yeter artik

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Erkan Dag:

yapmayın su takımın haberini

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YalancıSavar:

Yukarıda yabancılara verilen toplam para 17 milyon Euro. 595 Milyar TL. Bu üleknin çöpe atacak daha çok parası var... Bu sadece BJK, hadi Gs şampiyon oldu. FB, TS ve diğer kulüplerden yabancılara giden paraya bak arkadaş, Her sene 4-5 tane GES kurarsın 5 senede Türkiye de elektrik ihtiyacını karşılayacak GES e sahip olursun.

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