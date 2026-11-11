Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TFF, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım'a davet edilen Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Şimşir, bu nedenle Belçika ve Fransa maçları için oluşturulan aday kadroda yer almayacak.
TFF: "UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Milli Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı