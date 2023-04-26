Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 79-68 kaybetti ve seride 1-0 geriye düşmüş oldu.