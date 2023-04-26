Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç
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Turkish Airlines EuroLeague'de play-off eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 79-68 kaybetti ve seride 1-0 geriye düşmüş oldu.
THY EuroLeague playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda 79-68'lik skorla kaybetti.
İKİNCİ MAÇ YİNE DEPLASMANDA
3 galibiyet alan takımın dörtlü finale yükseleceği serinin ikinci maçı 28 Nisan Cuma akşamı 21.30'da yine Yunanistan'da oynanacak. Ev sahibi ekip ilk müsabakayı 79-68 kazanarak seride durumu 1-0'a getirdi.
PERİYOT SONUÇLARI
- 1. çeyrek: Olympiakos 19-21 F.Bahçe Beko
- 2. çeyrek: Olympiakos 37-35 F.Bahçe Beko
- 3. çeyrek: Olympiakos 63-51 F.Bahçe Beko
- 4. çeyrek: Olympiakos 79-68 Fenerbahçe Beko