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Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç

Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç

Spor Haberleri

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off eşleşmesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 79-68 kaybetti ve seride 1-0 geriye düşmüş oldu.

THY EuroLeague playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda 79-68'lik skorla kaybetti.

İKİNCİ MAÇ YİNE DEPLASMANDA

3 galibiyet alan takımın dörtlü finale yükseleceği serinin ikinci maçı 28 Nisan Cuma akşamı 21.30'da yine Yunanistan'da oynanacak. Ev sahibi ekip ilk müsabakayı 79-68 kazanarak seride durumu 1-0'a getirdi.

Aradaki fark çift hanelerde! Fenerbahçe'den Yunanistan'da tatsız başlangıç

PERİYOT SONUÇLARI

  • 1. çeyrek: Olympiakos 19-21 F.Bahçe Beko
  • 2. çeyrek: Olympiakos 37-35 F.Bahçe Beko
  • 3. çeyrek: Olympiakos 63-51 F.Bahçe Beko
  • 4. çeyrek: Olympiakos 79-68 Fenerbahçe Beko
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Beko basketbol Spor Haberler

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