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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Taawon'dan teklif alan fakat bu teklifi kabul etmeyen İsmail Kartal'a Beşiktaş'ın talip olduğu öne sürüldü. İsmail Kartal'ın tecrübesi ve pozitif futbol anlayışı, Beşiktaş yönetimini etkiledi ve Kartal'ın ismi üzerinde olumlu düşünülüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın teklifi reddetmesinin ardından siyah-beyazlılar, Türk teknik direktörler arasında rotalarını değiştirdiler. İsmail Kartal'ın tecrübesi ve pozitif futbol anlayışı, Beşiktaş yönetimini etkiledi ve Kartal'ın ismi üzerinde olumlu düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GEÇEBİLİR

Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi 99 puanla ikinci yapması, ligi iyi tanıması ve pozitif bir futbol oynatması Beşiktaş yönetiminin İsmail Kartal ismi üstünde olumlu düşünmesine yol açtı. Başkan Serdal Adalı'nın tercihleri arasında yer aldığı iddia edilen İsmail Kartal'ın Türk olması tecrübeli çalıştırıcıyı bir adım öne geçiriyor. Siyah-beyazlılarda önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ismi konusunda hareketli saatler yaşanabilir.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'nde geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2,61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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