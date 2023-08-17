Arabistan'a giden Neymar'dan Ronaldo itirafı: Her şeyi başlatan o oldu

Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e transfer olan Neymar, "Her şeyi başlatanın Cristiano Ronaldo olduğuna düşünüyorum. Herkes ona deli dedi ama bugün ligin daha da büyüdüğünü görüyorsunuz" dedi.

Fransız devi Paris Saint-Germain'den Al Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan tercihinin para olmadığını ve her şeyi başlatanın Cristiano Ronaldo olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİ BAŞLATAN RONALDO"

Transferi hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Her şeyi başlatanın Cristiano Ronaldo olduğuna düşünüyorum. Herkes ona deli dedi ama bugün ligin daha da büyüdüğünü görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"PARA İLE ALAKALI DEĞİL"

Neymar, Suudi Arabistan Ligi'ni para nedeniyle tercih ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, Al Hilal ve Suudi Arabistan tercihinin nedeni olarak, "küresel bir oyuncu olma" isteğini gösterdi.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

31 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye kaliteli oyunculara sahip" dedi.

SENELİK 100 MİLYON EURO KAZANACAK

Brezilyalı yıldız, Al Hilal'den senelik 100 milyon euro kazanacak. Yıldız futbolcu ayrıca, galibiyet primi ve Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarıyla da kulüpten ücret alacak.