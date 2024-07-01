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Arabanlı Minik Tekvandocular Gaziantep'i Temsil Edecek

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Gaziantep'in Araban İlçesinde yapılan Tekvando İl Şampiyonası'nda başarılı olan minik tekvandocular, Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil etmeye hak kazandı.

Gaziantep'in Araban İlçesinde Minik tekvandocular 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Türkiye tekvando Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve 29-30 tarihlerinde Tekvando Antrenörü Araban İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Adem Kaya önderliğinde Gazikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler bay-bayan Gaziantep Tekvando İl Şampiyonası'ndan 10-12 yaş grubunda Arabanlı minik tekvandocular ilçeye 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası ile döndü.

Gaziantep İl Temsilciliği faaliyet programında Hatice Özer ile Ramazan Baykara birincilik, İbrahim Halil Barha ikincilik, Elif Naz Gündüz ile Ahmet Öztürk üçüncülük madalyası kazanan Arabanlı minik tekvandocular 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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