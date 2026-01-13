Ara transfer masada: Alper Kınar'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe hamlelerine çarpıcı yorum

FENERBAHÇE'DE FAYDA SAĞLAYAN VE TARTIŞMA YARATAN TRANSFERLER

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin ara transfer sürecini genel anlamda olumlu değerlendirirken bazı isimlerin beklentiyi karşılayamadığını ifade etti. Musaba ve Guendouzi'nin takıma ciddi katkı sağladığını vurgulayan Kınar, bu iki oyuncunun sahadaki enerjisinin ve mücadele gücünün fark yarattığını söyledi. Buna karşın En Nesyri ile Fenerbahçe arasındaki uyumun bir türlü tutmadığını belirten Kınar, Szymanski'nin ayrılık kararının ise doğru bir hamle olduğunu dile getirdi. Kınar ayrıca Darwin Nunez'in, Fenerbahçe için Sörloth klasmanında önemli bir transfer olabileceğini ifade etti.

"FABRIAN RUİZ GİBİ BİR OYUNCUYA 30 MİLYON EURO VERİLİR"

Galatasaray'ın ara transferde daha temkinli bir politika izlediğini söyleyen Alper Kınar, Can Armando Güner konusunda dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Kınar, oyuncuya sunulan ücretin düşük bulunması nedeniyle ülkesine dönmesinin konuşulduğunu belirtti. Fabian Ruiz gibi üst seviye bir futbolcuya 30 milyon euro verilmesinin normal olduğunu vurgulayan Kınar, Galatasaray'ın bu tarz profilleri hedeflemesinin kulübün vizyonu açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA JURASEK TEPKİSİ VE SERGEN YALÇIN'IN İSTEĞİ

Değerlendirmesinin en sert bölümünü Beşiktaş'a ayıran Alper Kınar, David Jurasek transferine açık bir şekilde karşı çıktı. Jurasek'in Beşiktaş'a hiç gelmemesi gereken bir isim olduğunu söyleyen Kınar, oyuncunun defansif zaaflarının ciddi sorun yaratacağını ifade etti. Nuno Tavares'in savunma yönünün Jurasek ve Masuaku'dan bile daha zayıf olduğunu belirten Kınar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise Emmanuel Agbadou transferini özellikle istediğini açıkladı. Beşiktaş'ın transferde daha net ve doğru kararlar alması gerektiğini vurgulayan Kınar, aksi halde sezonun zor geçeceği uyarısında bulundu.