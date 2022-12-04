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Yine aynı sorun! Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Spor Haberleri

Yine aynı sorun! Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Dünya Kupası arasında yapılan hazırlıklarda sakatlanan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti. Wanda Nara'nın da Arjantin'de bulunması üzerine Galatasaraylı taraftarlardan tepki geldi. Galatasaray, "Icardi tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gitti" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara olan ilişkisi gündemden hiç düşmüyor. Çiftle ilgili her hafta yeni bir bomba haber patlıyor. Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda Icardi'den boşandığını açıklamıştı.

Boşanmanın ardından ikili soluğu tatilde aldı. Ancak Wanda bir araya gelmediklerini açıkladı. Wanda Nara şu anda çocuklarıyla Arjantin'de.

Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Antrenmanda sakatlanan Icardi, Arjantin'e gitti. Wanda Nara ile buluşacağı konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar Wanda sebebiyle Icardi'nin saha içinden kopmasından endişe ediyor. Taraftar tepkilerinden sonra Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Apar topar Arjantin'e giden Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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