Haberler

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane için flaş bir gelişme yaşandı. Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız teknik adamın Avrupa'dan bir kulüple anlaştığı öne sürüldü.

Zinedine Zidane, teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor. Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan Fransız çalıştırıcı için son dakika gelişmesi yaşandı.

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin Zidane ile anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

AVRUPA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre 53 yaşındaki tecrübeli taktisyen, Avrupa'dan bir kulüple anlaşmaya vardı. Henüz kulübün adı açıklanmasa da Zidane'ın sahalara geri dönüşü kesinleşmiş görünüyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi

CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Gırtlağım düğümlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.