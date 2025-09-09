Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Zinedine Zidane, teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor. Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan Fransız çalıştırıcı için son dakika gelişmesi yaşandı.

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin Zidane ile anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı.

AVRUPA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre 53 yaşındaki tecrübeli taktisyen, Avrupa'dan bir kulüple anlaşmaya vardı. Henüz kulübün adı açıklanmasa da Zidane'ın sahalara geri dönüşü kesinleşmiş görünüyor.