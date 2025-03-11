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Antrenör Ufuk Sarıca, Beyne Pıhtı Atma Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Antrenör Ufuk Sarıca, Beyne Pıhtı Atma Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
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Karşıyaka Basketbol'un antrenörü Ufuk Sarıca, beyne pıhtı atma sonucu hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunu sonrası tedavi sürecinde kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Son olarak Karşıyaka Basketbol'u çalıştıran antrenör Ufuk Sarıca, yaptığı yazılı açıklamayla beyne pıhtı atma sonucu hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Cumartesi günü yolculuk sırasında rahatsızlanan ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sarıca'nın hastanede 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evine döndüğü öğrenildi. Ufuk Sarıca da yaşanan bu durum üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. 52 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Ufuk Sarıca'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli; Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi. Beyinde damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım. Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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