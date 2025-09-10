Antrenmanda olmayan Kerem Aktürkoğlu sakat mı? Son durum belli oldu

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertlilerin bugünkü idmanında takımla beraber çalışmamış ve sakat olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun son durumu belli oldu.

TEDBİR AMAÇLI BİREYSEL ÇALIŞTI

Gürkan Ak'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılan idmanda tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Milli yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu ve perşembe günü takıma katılacağı belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçında kadroda olmasına engel bir durum bulunmadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde sahaya çıkabileceği aktarıldı.