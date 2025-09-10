Haberler

Antrenmanda olmayan Kerem Aktürkoğlu sakat mı? Son durum belli oldu

Antrenmanda olmayan Kerem Aktürkoğlu sakat mı? Son durum belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de bugün antrenmana katılmayarak tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışan Kerem Aktürkoğlu'nun perşembe günü takıma katılacağı ve Trabzonspor maçında kadroda olmasına engel bir durum bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertlilerin bugünkü idmanında takımla beraber çalışmamış ve sakat olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun son durumu belli oldu.

TEDBİR AMAÇLI BİREYSEL ÇALIŞTI

Gürkan Ak'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılan idmanda tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Milli yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu ve perşembe günü takıma katılacağı belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçında kadroda olmasına engel bir durum bulunmadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde sahaya çıkabileceği aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızını Türkiye'ye getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.