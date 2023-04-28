Antrenmanda çılgına dönen Thomas Tuchel, slalom direğini kırdı

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, antrenman sırasında futbolculara sinirlenerek slalom direğini kırdı. Alman hocanın idmanda futbolcuların performansından memnun olmadığı ve sürekli onları düzeltmeye çalıştığı görüldü.