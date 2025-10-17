Haberler

Antrenmana geç kalan futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Antrenmana geç kalan futbolcu hayatının şokunu yaşadı
Monaco'nun genç futbolcusu Felix Mawissa, antrenmana geç kalınca kulüpteki "Ceza çarkını" çevirdi. Şanssız oyuncuya çıkan görev, tüm takıma iPhone 16 Pro Max almak oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco, disiplin kurallarına farklı bir yaklaşım getiriyor. Kulüpte geç kalan, kuralları ihlal eden ya da antrenmanlara eksik katılan oyuncular, geleneksel para cezası yerine "Ceza çarkını" çevirmek zorunda kalıyor.

Bu kez çarkı çeviren isim, takımın genç stoperi Felix Mawissa oldu. Antrenmana geç gelen futbolcu, şansına pek de iyi bir sonuçla karşılaşmadı.

ÇARKTAN "TAKIMA TELEFON" CEZASI ÇIKTI

Mawissa'nın çevirdiği çark, kulüp tarihinin en pahalı cezalarından birini getirdi. Genç oyuncu, "Tüm takıma iPhone 16 Pro Max al" yazısının geldiği bölüme denk geldi. Böylece Mawissa, yaklaşık 30 kişilik kadroya Apple'ın en yeni modeli iPhone 16 Pro Max almak zorunda kaldı. Tahmini toplam maliyetin yaklaşık 50 bin euroyu bulduğu iddia edildi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN ESPRİLİ TEPKİLER

Olayın ardından takım arkadaşları Mawissa'ya esprili bir dille destek verdi. Bazı futbolcular, "Keşke her sabah geç kalsan!" ifadeleriyle genç savunmacıya takıldı. Teknik heyet ise disiplinin korunması adına uygulamanın süreceğini açıkladı.

MONACO'DA RENKLİ CEZA GELENEĞİ

Monaco, oyuncular arasındaki dostluğu güçlendirmek ve cezaları eğlenceli hale getirmek amacıyla bu sistemi geçtiğimiz sezondan itibaren uygulamaya koydu. Ancak Mawissa'nın cezası, bugüne kadarki en "pahalı" şanssızlık olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
