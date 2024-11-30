Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugünkü idmana çıkmadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.
Sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Beşiktaş'ta üst üste kötü sonuçlar alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor.
TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMADI
HT Spor'un haberine göre; Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başına yer almadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.
YOLLAR AYRILABİLİR
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.