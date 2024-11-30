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Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugünkü idmana çıkmadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.

Sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Beşiktaş'ta üst üste kötü sonuçlar alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMADI

HT Spor'un haberine göre; Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başına yer almadı. İdmanda takımın başında Serdar Topraktepe bulundu.

YOLLAR AYRILABİLİR

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.

Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

5 diyordunuz noldu? ;) GS bunları tarihte her istatistikte yenmiş bunlar 5 le övünüyorlar. GS 9 da attı 6 da attı bunlara oysaki. Her istatistikte yenmişiz zaten bunları. En farklı skorda yenmiş , kupa sayısında yenmiş, ikili mücadelede en çok galibiyet kazanmada yenmiş GS. YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ ;) HAHAHAHAHA

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