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Samsunspor, Makoumbou'yu Sampdoria'ya Kiraladı

Samsunspor, Makoumbou'yu Sampdoria'ya Kiraladı
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Samsunspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu, satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya Serie B ekibi Sampdoria'ya 2026-27 sezonu sonuna kadar kiraladı. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.

Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 2026-27 sezonu sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'ya kiralandığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi. Samsunspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması da giyen Makoumbou'ya yeni takımında başarılar diledi.

Makoumbou, 2026-27 sezonunun sonuna kadar Sampdoria formasıyla mücadele edecek. Kiralık sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunun kullanılması halinde oyuncunun bonservisi İtalyan ekibine geçebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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