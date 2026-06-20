Milli maç Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma dev ekrandan izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile San Francisco'da karşılaştığı ikinci maçı futbolseverler Kaş'ın tarihi yapılarından Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izledi. Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için antik tiyatroya gelenler, tarihi yapıyı doldurdu. Karşılaşma öncesi maç saatini bekleyen taraftarlar, şarkılar eşliğinde oynayıp, keyifli vakit geçirdi. Alanda dev Türk bayrağı açıldı. Antik tiyatroda milli maç izleme heyecanı yaşayanlar bir çiftin evlilik teklifine de şahit oldu.

Taraftarlar mücadeleyi ellerinde Türk bayraklarıyla ve tezahüratlarla izlerken maçın bitiş düdüğü sonrası A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin üzüntüsünü yaşadı.

Kaş ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirildiği sınav merkezi olmaması nedeniyle Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yayınlanan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı