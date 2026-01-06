Anthony Musaba'nın zor anları
Fenerbahçe kariyerinde ilk maçına çıkan Anthony Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Hollandalı futbolcu Musaba, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.
- Anthony Musaba, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer oldu ve yeni takımıyla ilk maçında 2 asist yaptı.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe'de olmanın çocukluk hayali olduğunu ve her gol ve asistini taraftarla kutlamak için sabırsızlandığını belirtti.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.
MUSABA'NIN ZOR ANLARI
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olan Anthony Musaba, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eski takımına karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu Musaba, mücadeleyi 2 asistle tamamladı. Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Röportaj veren yıldız oyuncu, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğunu ifade eden Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.