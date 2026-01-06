Haberler

Anthony Musaba'nın zor anları

Anthony Musaba'nın zor anları
Güncelleme:
Fenerbahçe kariyerinde ilk maçına çıkan Anthony Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Hollandalı futbolcu Musaba, röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

  • Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.
  • Anthony Musaba, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer oldu ve yeni takımıyla ilk maçında 2 asist yaptı.
  • Anthony Musaba, Fenerbahçe'de olmanın çocukluk hayali olduğunu ve her gol ve asistini taraftarla kutlamak için sabırsızlandığını belirtti.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

MUSABA'NIN ZOR ANLARI

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olan Anthony Musaba, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eski takımına karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu Musaba, mücadeleyi 2 asistle tamamladı. Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Röportaj veren yıldız oyuncu, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğunu ifade eden Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Bu ülkenin en büyük kulübü Fenerbahçe...

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme106
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

sebep? neden ağlıyo ki? adam resmen şovmen izlenimi verdi..daha bir gün önce geldiği maçta taraftara şirin gözükme çabaları...karakter olarak zayıf izlenimi verdi. Göreceğiz.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

İyi adam. Temiz oynar. Büyük paraya da satılır. Bekleyip görelim.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu adam çok problem çıkarır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut şahin:

Yıl sonu kovmazlarsa ADAM DEĞİLİM.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

