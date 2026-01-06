Anthony Musaba'nın zor anları

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

MUSABA'NIN ZOR ANLARI

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olan Anthony Musaba, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eski takımına karşı oldukça başarılı bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu Musaba, mücadeleyi 2 asistle tamamladı. Musaba, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Röportaj veren yıldız oyuncu, bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğunu ifade eden Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.