Üye Girişi
Haberler

Antalyasporlu Fernando Lucas Martins Al-Jazira'ya transfer oldu

Spor Haberleri

Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor formasıyla 49 maçta 9 gol atmıştı.

Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fernando Lucas Martins'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son iki sezonda Antalyaspor forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlılarla çıktığı 49 maçta 9 gol attı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title