Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'u Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Golleri Gaich, Emre Uzun, Van de Streek ve Townsend kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Antalyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yazdırdı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Doğukan dk. 63), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, (Harun dk. 46), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Petrusenko dk. 68) Kaluzinski (Bünyamin Balcı dk. 46), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Taha dk. 46)
Yedekler: Kağan, Soner Dikmen, Safuri
Teknik Direktör: Alex de Souza
Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Burak Gürler dk. 62), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Mert Öztürk dk. 75), Osman Boz, Osman Gümüş (Sefer dk. 63), Enes İslam İlkin (Efe Can Baran dk.85), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Hazarhan Karaca dk. 62)
Yedekler: Kıvanç, Beytullah, Melih Toklu
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Goller: Gaich (dk. 16), Emre Uzun (dk. 22), Van de Streek (dk. 54), Townsend (dk. 90+1) (Antalyaspor), Enes (dk. 52) Küçükçekmece Sinopspor
Sarı kartlar: Abdurrahim Dursun (Antalyaspor) Rıdvan (Küçükçekmece Sinopspor) - ANTALYA