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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'u Geçti

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'u Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Antalyaspor, Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Golleri Gaich, Emre Uzun, Van de Streek ve Townsend kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Antalyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yazdırdı.

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Doğukan dk. 63), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, (Harun dk. 46), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Petrusenko dk. 68) Kaluzinski (Bünyamin Balcı dk. 46), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Taha dk. 46)

Yedekler: Kağan, Soner Dikmen, Safuri

Teknik Direktör: Alex de Souza

Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Burak Gürler dk. 62), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Mert Öztürk dk. 75), Osman Boz, Osman Gümüş (Sefer dk. 63), Enes İslam İlkin (Efe Can Baran dk.85), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Hazarhan Karaca dk. 62)

Yedekler: Kıvanç, Beytullah, Melih Toklu

Teknik Direktör: Fazlı Tan

Goller: Gaich (dk. 16), Emre Uzun (dk. 22), Van de Streek (dk. 54), Townsend (dk. 90+1) (Antalyaspor), Enes (dk. 52) Küçükçekmece Sinopspor

Sarı kartlar: Abdurrahim Dursun (Antalyaspor) Rıdvan (Küçükçekmece Sinopspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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