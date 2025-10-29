Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 3-0 Geçti
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Bursaspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Safuri ve Boli'nin golleriyle üstün bir performans sergiledi.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'u 3-0 yendi. Akdeniz ekibi Antalyaspor, baştan sona üstün götürdüğü maçta ilk yarıyı 36'ncı dakikada kazanılan penaltıda Safuri'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 48'inci dakikada Cvancara ceza sahası ön çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşun ardından attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. 60'ıncı dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Boli'nin yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin içerisine çarparak filelere gitti ve kırmızı beyazlı ekip 3-0 üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamazken Antalyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.