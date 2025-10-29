Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 3-0 Geçti

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Bursaspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'u 3-0 yendi. Akdeniz ekibi Antalyaspor, baştan sona üstün götürdüğü maçta ilk yarıyı 36'ncı dakikada kazanılan penaltıda Safuri'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 48'inci dakikada Cvancara ceza sahası ön çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşun ardından attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. 60'ıncı dakikada Antalyaspor'da Safuri'nin derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Boli'nin yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin içerisine çarparak filelere gitti ve kırmızı beyazlı ekip 3-0 üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamazken Antalyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.