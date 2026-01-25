Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği, Koita'nın 13. dakikada attığı golle öne geçerken, Antalyaspor 26. dakikada Saric ile cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Metehan Mirmaoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR'a davet edilen hakem Reşat Onur Coşkunses, penaltı kararını iptal edip, Niang'a kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Saric'in yerden şutunda top kalecide kaldı.

13. dakikada Tongya'nın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda top Koita'nın ayağına çarparak kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un ortasında ceza sahası içinde Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

34. dakikada sağ kanatta Oğulcan Ülgün'ün, yerden ceza sahası dışına pasında Koita'nın gelişine şutunda top defansa da çarparak kale direğine yakın noktadan kornere gitti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç, Saric, Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ballet, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ceesay, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu, Tongya, Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Dilhan Demir, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Niang, Pereira (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
