Antalyaspor ve Fatih Karagümrük Beraberlikte İkna Oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Güray Vural'ın 11. dakikada attığı golle öne geçen Antalyaspor'un üstünlüğü, Anıl Yiğit Çınar'ın 42. dakikada attığı golle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol kanattan Storm'un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Güray'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada soldadn korner kullanan Storm'un ortasında altıpas üzerinde Giannetti'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahası sol çaprazdaki Cvancara'ya pasını verdi. Cvancara'nin kaleye gönderdiği şutta top kaleci Grbic'i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi.
42. dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış sol kanatta topla buluştu. Barış'ın pasında topla buluşan Johnson, topu Anıl Yiğit Çınar'a aktardı. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural, Abdulkadir Ömür, Storm, Cvancara
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Kaluzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Saric, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belezoğlu
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı, Barış Kalaycı, Johson, Serginho, Gray, Tiago Çınar
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Fatih Kurucuk, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Ömer Faruk Gümüş
Teknik Direktör: Marcel Licka
Goller: Güray Vural (dk. 11) (Antalyaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 42) (Fatih Karagümrük) - ANTALYA