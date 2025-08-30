Antalyaspor ve Fatih Karagümrük Beraberlikte İkna Oldu

Antalyaspor ve Fatih Karagümrük Beraberlikte İkna Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Güray Vural'ın 11. dakikada attığı golle öne geçen Antalyaspor'un üstünlüğü, Anıl Yiğit Çınar'ın 42. dakikada attığı golle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol kanattan Storm'un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Güray'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada soldadn korner kullanan Storm'un ortasında altıpas üzerinde Giannetti'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahası sol çaprazdaki Cvancara'ya pasını verdi. Cvancara'nin kaleye gönderdiği şutta top kaleci Grbic'i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi.

42. dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış sol kanatta topla buluştu. Barış'ın pasında topla buluşan Johnson, topu Anıl Yiğit Çınar'a aktardı. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural, Abdulkadir Ömür, Storm, Cvancara

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Kaluzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Saric, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belezoğlu

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı, Barış Kalaycı, Johson, Serginho, Gray, Tiago Çınar

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Fatih Kurucuk, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Ömer Faruk Gümüş

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Güray Vural (dk. 11) (Antalyaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 42) (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu: İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Hamas'ın meşhur komutanı, bu binada öldürüldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.