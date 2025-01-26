Antalyaspor ve Beşiktaş Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşarak ilk yarıyı golsüz tamamladı. Beşiktaş'ın köşe atışında Semih'in kafa vuruşu üst direğe çarparken, Antalyaspor'un atakları da etkili olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kontrolünde auta gitti.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mustafa Savranlar, Onur Özütoprak
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Van de Streek, Erdal Rakip, Larsson, Kaluzinski, Djenepo, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaynutdinov, Muçi, Onana, Mustafa Hekimoğlu, Göktuğ Baytekin
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Sarı kart: Al-Musrati (Beşiktaş) - ANTALYA