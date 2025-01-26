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Antalyaspor ve Beşiktaş Golsüz Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşarak ilk yarıyı golsüz tamamladı. Beşiktaş'ın köşe atışında Semih'in kafa vuruşu üst direğe çarparken, Antalyaspor'un atakları da etkili olamadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

38. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kontrolünde auta gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mustafa Savranlar, Onur Özütoprak

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Van de Streek, Erdal Rakip, Larsson, Kaluzinski, Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaynutdinov, Muçi, Onana, Mustafa Hekimoğlu, Göktuğ Baytekin

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Sarı kart: Al-Musrati (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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