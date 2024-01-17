Antalyaspor ve RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarında Antalyaspor-Pendikspor ve RAMS Başakşehir-Bolu maçları oynandı. Antalyaspor ile RAMS Başakşehir rakiplerini geçerek son 16 turuna yükseldi.

UFUK AKYOL VE STREEK TURU GETİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçta Ufuk Akyol ve Van de Streek'in attığı gollerle galip gelen Antalyaspor, bir üst tura çıkmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR TEK GOLLE TURLADI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Başakşehir, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada İstanbul ekibinin tek golünü Keny kaydetti. Mücadelenin 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil olan turuncu-lacivertlilerinden yeni transferi Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.