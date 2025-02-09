Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın

Murat Sancak, Okan Buruk'a demediğini bırakmadı
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı

Antalyaspor ve Başakşehir 0-0 Beraberlik ile Ayine Geldi

Antalyaspor ve Başakşehir 0-0 Beraberlik ile Ayine Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takımın da birçok fırsatından yararlanamaması dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Van de Streek'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun gelişine vuruşunda top auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan Kaluzinski'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Kaluzinki'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında altıpas içinde Bahadır'ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

85. dakikada Yusuf Sarı'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topu önünde bulan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Kenan Piriç, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 90), Van de Streek, Kaluzinski, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 87), Sam Larsson (Djenepo dk. 90+1), Safuri, Samudio (Gaich dk. 82)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Townsend, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Onur Ergün dk. 70, Ousseynou Ba dk. 83), Ömer Ali Şahiner (Yusuf Sarı dk. 83), Keny (Figueiredo dk. 78), Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Abdoulaye Yoro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo (Antalyaspor), Crespo, Keny, Berat Özdemir, Kemen (Başakşehir) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

Adana Demirspor teknik direktörü topu başkana attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray maçında yaşananlara Fenerbahçe'den olay tepki
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.