Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı - Haberler

FRAPORT TAV Antalyaspor'un genç futbolcuları Doğukan Sinik A Milli Takım, Gökdeniz Bayrakdar ile Bünyamin Balcı da Ümit Milli Takım kampında ay yıldızlı formayla başarı için çalışmalarını sürdürüyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Lig maçlarında 2 bin 307 dakika sahada kalan genç futbolcu 3 gol attı, 7 asist yaptı. Ligin son haftalarındaki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Doğukan Sinik, İtalya ile oynanan hazırlık maçında milli takım kadrosunda yer aldı. Doğukan Sinik, milli formayı giydiği ilk maçta sonradan oyuna girip, 12 dakika sahada görev yaptı.

Bünyamin Balcı bu sezon 34 maçta forma giyip, 2 gol 4 asistle Fraport TAV Antalyaspor'a katkı sağladı. Gökdeniz Bayrakdar ise bu sezon takımında 29 maçta forma giydi. Gökdeniz Bayrakdar, bu maçlarda 2 gol 1 asistle takıma katkı sağladı. Fraport TAV Antalyaspor formasıyla başarılı sezon geçiren Haji Wright ile Fredy de ülkelerinin milli takımına çağrıldı.