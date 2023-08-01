Assena Kulübü yöneticileri, Antalyaspor'un tesislerini ziyaret etmek ve diyaloğu artırmak için Antalya'ya geldi. İki kulüp yöneticileri, işbirliği anlaşmasını detaylandırmak için görüş alışverişinde bulundu.

Antalyaspor'un Fildişi Sahili'nden gelen konukları, tesislerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Assena Kulübü yöneticileri, Antalyaspor'un tesislerini görmek, iki kulüp arasındaki diyaloğu artırmak için Antalya'ya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından ağırlanan heyet, Antalyaspor'un tesislerini, stadını gezdi, ayrıca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu.

Her iki kulüp yöneticileri, yaptıkları işbirliği anlaşmasının daha da detaylandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.