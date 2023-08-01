Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor'un Fildişi Sahili'nden gelen konukları tesislerini ziyaret etti

Spor Haberleri

Assena Kulübü yöneticileri, Antalyaspor'un tesislerini ziyaret etmek ve diyaloğu artırmak için Antalya'ya geldi. İki kulüp yöneticileri, işbirliği anlaşmasını detaylandırmak için görüş alışverişinde bulundu.

Antalyaspor'un Fildişi Sahili'nden gelen konukları, tesislerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Assena Kulübü yöneticileri, Antalyaspor'un tesislerini görmek, iki kulüp arasındaki diyaloğu artırmak için Antalya'ya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından ağırlanan heyet, Antalyaspor'un tesislerini, stadını gezdi, ayrıca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu.

Her iki kulüp yöneticileri, yaptıkları işbirliği anlaşmasının daha da detaylandırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Fildişi Sahili Antalyaspor Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title