Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Antalyaspor'un gollerini 23. dakikada Güray Vural, 30. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 81. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.
Stat: Antalya Stadyumu
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Antalyaspor : Pseftis, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 80 Nzaba), Ensar Buğra Tivsiz, Güray Vural (Dk. 80 Mert Yılmaz), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Pedrinho, Van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt), Nudo da Costa (Dk.72 Ahmet Sağat)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük : Silvestri, Muhammed Sarıkaya (Dk. 46 Ramazan Civelek), Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo, Tiago Çukur (Dk. 78 Pesic), Traore, Emre Akbaba (Dk.68 Verde), Halis Joshua Esen (Dk. 46 Barış Kalaycı), Cenk Tosun (Dk. 46 Robin Yalçın)
Gol: Dk. 23 Güray Vural, Dk. 30 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 81 Ahmet Sağat (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Halis Joshua Esen, Dk. 59 Candan Başkale, Dk. 65 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 81 Ramazan Civelek (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ) Dk. 34 Samet Karakoç (Antalyaspor)
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.