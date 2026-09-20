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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti

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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor, evinde Vanspor FK'yı 3-0 yendi. Antalyaspor'un gollerini 38. dakikada Van de Streek, 56. dakikada da Costa ve 88. dakikada Samet Yalçın attı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Mevlüt Şimşek'in sağ kanattan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

56. dakikada Mevlüt Şimşek'in pasında ceza sahasında topla buluşan da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

84.dakikada Antalyaspor savunmasında yaşanan karambolde İlkan Sever'e çarpan top direkten döndü.

88. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza sahasına ortasında Samet Yalçın, topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: ADO Antalya

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Sabri Öğe, Demirhan Emir

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Nzaba, Samet, Güray Vural, Pedrinho ( Samet Yalçın dk. 86), Soner Dikmen (Hasan Yakub İlçin dk. 78), Mevlüt Şimşek, Safuri (Ceesay dk. 71), Van de Streek (Ömer Faruk Beyaz dk. 71), da Costa (Ahmet Sağat dk. 78)

Yedekler: Kağan Arıcan, Ensar Buğra, Erdoğan Yeşilyurt, Mert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Vanspor FK: Alperen, Mehmet, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven, Oulare, Özkan Yiğiter (Oğulcan Kökçü dk. 46), Hikmet Çiftçi (Mehmet Özcan dk. 86), Furkan Özhan (Alhaft dk. 65), Bardhi (Khan dk. 65), Yenne, de Oliveira (İlkan Sever dk. 67)

Yedekler: Abdulsamed, Batuhan, Faruk Can, Medeni, Celal

Teknik Direktör: Cevdet Göç

Goller: Van de Streek (dk. 38), da Costa (dk. 56), Samet Yalçın (dk. 88) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Nzaba (Antalyaspor), Kadir Seven, Sinan Osmanoğlu (Vanspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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