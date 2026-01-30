Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki karşılaşmada Antalyaspor, Trabzonspor'u 1-0 önde kapattı. İlk yarıda Van de Streek'in attığı gol maça damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Van de Streek'in kafa vuruşundakaleci Onana iki hamlede topu kontrol etti.

29. dakikada sağ kanattan Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

43. dakikada Oulai'nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Samet Karakoç, Ballet, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Ceesay, Storm, Ensar Buğra Tıvsız, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Zubkov, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Van de Streek (dk. 43) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
