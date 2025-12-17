Haberler

Antalyaspor: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor: "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Antalyaspor : "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır

Başkan rakam verdi: O parayı veren her takım Rafa Silva'yı alır
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title