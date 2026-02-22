Haberler

Kayserispor-Antalyaspor maçının ardından


Hesap.com Antalyaspor, Kayserispor'a 1-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Sami Uğurlu, kaybettikleri maçı değerlendirdi. Uğurlu, maçta kaçırdıkları fırsatlara dikkat çekerek, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var." dedi.

Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi.

Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Uğurlu, 1 puanın bile kendileri için iyi sayılacağını ancak bunu almayı başaramadıklarını belirtti.

Galibiyet için geldiklerini ifade eden Uğurlu, "Son dakikalarda, oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar var. İşte orada biraz kalite gerekiyor, biraz daha o bitiricilik gerekiyor. Lig çok uzun, 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var. Mücadele gücümüz de var." diye konuştu.

Sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun, her dakikasında bırakmadan, sonuna kadar konsantre olarak bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var. En kısa sürede, ilk maçtan itibaren bunu kesinlikle telafi etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
