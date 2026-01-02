Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi
Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, Uğurlu'ya hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Spor