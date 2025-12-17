Hesap.com Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi
Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet elde eden teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, Bulut'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig'de Antalyaspor'la 8 maça çıkan Erol Bulut toplamda 1 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
" Teşekkürler Erol Bulut. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor