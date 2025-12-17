Hesap.com Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig'de Antalyaspor'la 8 maça çıkan Erol Bulut toplamda 1 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Teşekkürler Erol Bulut. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."