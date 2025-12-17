Antalyaspor'da, Teknik Direktör Erol Bulut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi. Bulut, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ekim ayında Antalyaspor'un başına geçmişti. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor'da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor. - ANTALYA