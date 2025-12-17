Haberler

Antalyaspor'da, Teknik Direktör Erol Bulut dönemi sona erdi

Antalyaspor'da, Teknik Direktör Erol Bulut dönemi sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bulut yönetiminde takım, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Kötü sonuçlar sonrası ayrılık kararı alındı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi. Bulut, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından ekim ayında Antalyaspor'un başına geçmişti. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor'da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır

Başkan rakam verdi: O parayı veren her takım Rafa Silva'yı alır
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title