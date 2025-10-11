Haberler

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi. Erol Bulut, pazartesi günü Kırmızı-beyazlılara resmi imzayı atacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı.

İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Erol Bulut için 13 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

KARİYERİ

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
pusatalfa:

klüp deneme tahtası oldu

