Haberler

Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor'da Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, futbolcuları Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmelerini 2 yıl süreyle yeniledi. İmza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Ergün ve Asbaşkan Bilal Özkan katıldı.

Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmelerini 2'şer yıllığına yeniledi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Ergün ile Asbaşkan Bilal Özkan katıldı. Törende atılan imzaların ardından Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmeleri 2 yıl daha uzatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti