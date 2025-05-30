Antalyaspor Son Haftada Trabzonspor'a 2-0 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Zubkov ve Lundstram'ın golleriyle Trabzonspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un rakibini geçerek ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
57. dakikada Zubkov'un pasında kaleci Abdullah ile karşı karşıya kalan Lundstram, topu filelere gönderdi. 0-2
79. dakikada Safuri'nin ortasına iyi yükselen Berkay'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı (Gerxhaliu dk. 79), Thalisson, Güray Vural (Berkay Topdemir dk. 68), Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 68), Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio (Ali Demirbilek dk. 84), Gaich (Taha Osman Özmert dk. 78)
Yedekler: Doğukan Özkan, Emrecan Uzunhan, Djenepo, Milosevic, Arda Altun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro (Savic dk. 89), Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Taha Emre İnce dk. 83), Lundstram (Arif Boşluk dk. 82), Jabol, Ozan Tufan (Boran Başkan dk. 65), Zubkov (Danylo dk. 65), Banza
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, Draguş
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Zubkov (dk. 55), Lundstram (dk. 57) (Trabzonspor) - ANTALYA