Antalyaspor Son Haftada Trabzonspor'a 2-0 Yenildi

Antalyaspor Son Haftada Trabzonspor'a 2-0 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Zubkov ve Lundstram'ın golleriyle Trabzonspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un rakibini geçerek ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

57. dakikada Zubkov'un pasında kaleci Abdullah ile karşı karşıya kalan Lundstram, topu filelere gönderdi. 0-2

79. dakikada Safuri'nin ortasına iyi yükselen Berkay'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı (Gerxhaliu dk. 79), Thalisson, Güray Vural (Berkay Topdemir dk. 68), Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 68), Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio (Ali Demirbilek dk. 84), Gaich (Taha Osman Özmert dk. 78)

Yedekler: Doğukan Özkan, Emrecan Uzunhan, Djenepo, Milosevic, Arda Altun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro (Savic dk. 89), Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Taha Emre İnce dk. 83), Lundstram (Arif Boşluk dk. 82), Jabol, Ozan Tufan (Boran Başkan dk. 65), Zubkov (Danylo dk. 65), Banza

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, Draguş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Zubkov (dk. 55), Lundstram (dk. 57) (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra bir ayrılık daha: Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Dzeko'dan sonra bir ayrılık daha açıklandı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.