Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk eden Antalyaspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Alex de Souza'nın takımı, son 4 maçta ise 3. kez kazandı.
Teknik direktörlüğünü Alex de Souza'nın yaptığı Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
GALİBİYET GOLLERİ SAFURI VE VEYSEL'DEN
Corendon-Airlines Park'ta oynanan maçta Anta1yaspor'un gollerini 40. dakikada Ramzi Safuri ve 66. dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 43. dakikada Fode Koita attı.
ALEX'İN TAKIMINDAN SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Sivasspor lider Galatasaray'ı ağırlayacak.