Antalyaspor'da 6 gün izin
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü tamamladıktan sonra 3 günlük antrenman programını sona erdirerek 6 günlük izne çıktı. Takım, 2 Ocak 2026'da devre arası hazırlıkları için yeniden bir araya gelecek.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk bölümünün sona ermesinin ardından antrenman programını tamamlayıp izne çıktı.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde çalıştı. Ligde ilk yarının sona ermesiyle 3 günlük antrenman programını tamamlayan Akdeniz ekibi, 6 günlük izne ayrıldı.
Antalyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü tesislerinde bir araya gelecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor