Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Onvo Antalyaspor, 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışmayla günü tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor