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Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Onvo Antalyaspor, 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik çalışmayla günü tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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